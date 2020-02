Em Manaus, dupla é baleada por supostos criminosos em parada de ônibus

Manaus/AM - Dois homens foram baleados no momento em que estavam uma parada de ônibus localizada na avenida Barão do Rio Branco, no Parque das Laranjeiras, na Zona Centro Sul de Manaus.

Segundo a polícia, a dupla parou para conversar com uma mulher e minutos depois, um carro de características não reveladas se aproximou e os ocupantes do veículo desceram e e efetuaram vários disparos, atingindo um dos homens na costela e o outro com 4 perfurações de bala em várias partes do corpo.

Um dos baleados conseguiu correr e se esconder em um condomínio, já o outro, ficou agonizando na rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado para prestar os primeiros socorros as vítimas, que foram conduzidas a um hospital da cidade.

Policiais militares coletaram informações que ajudem a Polícia Civil nas investigações para chegar a autoria do crime.