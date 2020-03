São Paulo assusta com número de óbitos em decorrência do coronavírus em 24 horas

O mau exemplo do coronel Menezes

O Estado de São Paulo registrou neste sábado (28) o maior número de óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas: 84 contra 68 da sexta-feira (27).

Segundo o Estadão, a taxa de letalidade do Covid-19 no Estado de São Paulo é de 6,0%, quase o dobro do número registrado no País (2,9%) – o que indica possivelmente lentidão da identificação dos infectados ou subnotificação.

Ainda segundo o jornal, o novo número contabilizado em São Paulo representa 73,6% dos óbitos do País, que registra 114 mortes de acordo com levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde hoje.

São Paulo possui, também, 1.406 casos confirmados por Covid-19. Dessa forma, é o Estado com o maior número de casos, seguido de Rio de Janeiro (558) e Ceará (314). Segundo o Ministério da Saúde, a região sudeste concentra 56,9% dos infectados no Brasil, acrescido de nordeste (16%), sul (13,2%), centro-oeste (9,2%) e norte (4,7%).