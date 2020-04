BBB20: Sisters ignoram Babu e ator chora durante festa 'Mil e uma noites'

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

O ator Babu Santana ficou isolado na maior parte da festa 'Mil e uma noites' do BBB20, na noite desta quarta-feira (08). Em alguns momentos, ele até conversou e dançou com as sisters Rafa e Thelma.

No fim da madrugada, Babu não aguentou e caiu no choro ao ouvir clássicos de músicas carioca e paulistana. O brother, que viu todos os seus aliados serem eliminados do reality, colocou as mãos no rosto e não segurou as lágrimas.

Babu cogitou em dormir mais cedo, mas acabou voltando para a pista de dança. Ele voltou de um recente paredão triplo, em que disputou com Flay e Marcela, que foi eliminada com 49% dos votos. O ator já avisou que se for líder vai indicar a mineira Ivy.

A festa do BBB20 ficou entre os assuntos mais comentados do twitter.