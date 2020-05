Tácio Muzzi assume superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

A superintendência regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro será comandada pelo delegado Tacio Muzzi Carvalho e Carneiro, que foi nomeado nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial da União, assinado pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tercio Issami Tokano.

Muzzi está na PF desde 2003, foi chefe da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros, da Superintendência da PF no Rio, e também atuou no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (diretor adjunto) e foi diretor do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Segundo o site Globo, Tacio Muzzi foi escolhido pelo diretor-geral, Rolando Souza, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. Rolandojá havia informao de que iria realizar cinco trocas em superintendências da corporação nos estados .

Ainda de acordo com o site, a superintendência da PF no Rio de Janeiro, está no centro das acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro.