Homem é suspeito de matar mãe e beber água de poço onde desovou o corpo

Um homem identificado como Eduardo Jonathan Nicolau Alves, 23 anos, é apontado pela polícia como o autor do assassinato e ocultação de cadáver da própria mãe, Sandra Maria Nicolau, 44 anos, que teve o corpo jogado dentro de um poço artesiano, de onde o filho continuou usando água para beber. O caso aconteceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Segundo o jornal Extra, a vítima foi vista pela última vez com vida na última sexta-feira (24) e os vizinhos contaram a polícia que ouviram barulho na madrugada do sábado. Ao ser preso e confessar o crime, Eduardo contou detalhes sobre o dia macabro.

Ele relatou que após matar a mãe, embrulhou o corpo no lençol e jogou no poço, em seguida, cobriu com brita, fechou o local e colocou um vaso de planta por cima.

Ainda segundo o Extra, a filha da vítima, Natasha Nicolau Kohlman, o irmão morava com a mãe e sempre teme um comportamento agressivo com ela. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).