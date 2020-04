Trio assalta ônibus, mas acaba preso após dono rastrear iPhone em Manaus

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

Manaus/AM - Três homens foram presos suspeitos de assaltar um ônibus na noite dessa terça-feira (14), na av. Torquato Tapajós. Uma das vítimas conseguiu rastrear um aparelho iPhone e descobrir o esconderijo dos criminosos.

A ação ocorreu por volta das 23h, no coletivo da linha 307. Na ocasião, eles entraram armados e levaram vários celulares dos passageiros. Após o crime, um senhor que teve o iPhone roubado acionou a polícia e com a ajuda do rastreador indicou onde o aparelho estava.

Assim que chegou a residência, no bairro Colônia Terra Nova, os agentes encontraram o trio com o fruto do roubo. Eles foram presos em flagrante e encaminhados ao 6º DIP.