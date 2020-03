Com armas e drogas, detento do semiaberto tenta fugir da polícia pelo rio em Manaus

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - Um homem de 23 anos conhecido como Bolinha foi preso na manhã de terça-feira depois de tentar fugir pelo rio com uma mochila cheia de drogas após avistar a polícia.

Segundo a polícia, o jovem foi preso em uma embarcação que estava atracada no porto do São Raimundo, na ocasião, as equipes policiais estavam em diligências naquela região, quando perceberam uma movimentação incomum no barco. Ao se aproximarem, um dos indivíduos que estava no lugar, entrou em uma lancha e empreendeu fuga do local.

Foi encontrada com o suspeito uma arma de fogo de calibre 38, com numeração suprimida, uma porção de maconha, uma porção de oxi, 42 trouxinhas de ox, além de R$ 322 em espécie.

“Essa ação policial foi motivada por denúncias recebidas na unidade policial sobre o intenso comércio de tráfico de drogas em embarcações que atracam na orla do São Raimundo. Durante abordagem no lugar, identificamos e prendemos um dos envolvidos nesse comércio indevido. Os trabalhos policiais irão continuar para identificar e localizar outros envolvidos nesse crime”, informou Mário Paulo Telles, titular do 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda de acordo com a polícia, o jovem estava cumprindo pena no Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM) I, e havia progredido para o regime semiaberto há duas semanas. Ultimamente ele estava trabalhando com consertos de motores de pescas e também em um barco de um tio dele, no local onde foi flagrado com o material ilícito”, disse o delegado.

Andril foi autuado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis.