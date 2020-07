Ex-panicat Aricia Silva nega ser amante de Arthur Aguiar: 'não tenho vocação'

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

A ex-panicat Aricia Silva decidiu se pronunciar, neste sábado (04), após as acusações de que teria sido amante do ator Arthur Aguiar e criticou a polêmica que envolveu outros nomes de famosas. Segundo o colunista Leo Dias, Aricia foi apontada como pivô da separação de Arthur com a coach Mayra Cardi.

No instagram, a ex-panicat gravou vários vídeos em que nega qualquer envolvimento com o ex de Mayra e criticou as declarações da coach na internet. "uma discursa sobre sororidade todos os dias nas suas redes sociais e ao passo em que ofende outra mulher de pu**". Em outro vídeo, a influencer questiona: "que sororidade é essa?".

"Pivô eu não sou, nunca fui e nem vou ser porque não combina comigo, não tenho vocação para ser amante. Tenham cautela na sentença", finalizou Aricia ao debochar dos julgamentos que vem recebendo nas redes sociais.