Drogas avaliadas em meio milhão de reais são apreendidas em Manaus

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 103 quilos de maconha tipo Skunk, foram apreendidas na tarde deste sábado (18), no bairro Novo Reino, zona leste de Manaus.

De acordo com a polícia civil, as drogas vieram de Maraã, para Manacapuru e até a chegada em Manaus, os suspeitos já estavam sendo monitorados. Dois homens foram presos. Eles teriam se divido em dois carros, o Murad, teria seguido em direção a Constatino Nery, ao ser abordado, não estaria com nada. Já o Van Douglas, foi encontrado no bairro Novo Reino com mais de 100kg de drogas.

Ainda de acordo com a polícia, mais pessoas estão envolvidas no caso e devem ser presas o mais breve possível.