PRF apreende quase 100kg de maconha em bagageiro de ônibus

Quase 100kg de maconha e caixas de cigarro contrabandeadas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira (03), no município de Paraíso do Tocantins, em Tocantins.

Segundo o Sistema Globo, a apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina na BR-153 e o material ilícito foi encontrado no bagageiro de um ônibus, na altura do km 491 da estrada, que foi trazido do Paraguai.

Na ocasião, o responsável pelo transporte foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Ele responderá por tráfico de drogas.