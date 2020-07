Polícia apreende mais de 10 kg de drogas em apartamento de luxo

Cresce risco de afastamento do governador Wilson Lima

Mais de 10 quilos de drogas foram apreendidos pela polícia, nesta sexta-feira (17), em um apartamento na zona sul de João Pessoa, na Paraíba. Na ocasião, o imóvel estava vazio, ninguém foi preso.

Após denúncias, policiais militares chegaram no apartamento, que era usado para o tráfico de drogas, e encontraram 9 quilos de maconha, 1 kg de pasta base de cocaína e meio quilo de crack. Durante as buscas, também foram encontrados drogas em uma bolsa dentro do sofá e também na geladeira, além de comprimidos de artame.

Ainda de acordo com o site, a polícia continua as investigações para localizar os responsáveis pelo esquema de tráfico.