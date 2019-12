Colunista diz que ex-âncora procura emprego como babá após ser demitida da RedeTV!

O apresentador e colunista Leão Lobo, do "Fofocalizando", afirmou que a jornalista Luciana Camargo está procurando qualquer emprego para conseguir se sustentar em Nova York, nos Estados Unidos, após ter sido demitida da RedeTV! após ser escalada para ser correspondente internacional da emissora.

Conforme Lobo, Luciana até teria ido para uma entrevista de emprego de babá em casas de família." Ela está procurando emprego até de babysitter para poder honrar o aluguel e se manter nos Estados Unidos. É um absurdo o que acontece com os jornalistas hoje em dia”, afirmou ele.

Luciana Camargo, que foi escalada em 2018 para ser correspondente internacional da emissora, tem contrato de aluguel de um estúdio para viver com a família até março do ano que vem. Ela foi demitida no final de novembro.

No ano passado, Luciana apresentava o RedeTV! News e comemorou ao se mudar para os Estados Unidos com o novo cargo de correspondente: “Sempre desejei ser correspondente, mas nunca imaginei que seria em Nova York! É o sonho de qualquer jornalista. Nem consigo dormir de tanta ansiedade, mas que venha o desafio”.