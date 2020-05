Três unidades prisionais no Amazonas já registram detentos com Coronavírus

Como a Covid-19 entrou no Amazonas e medidas para conter seu avanço

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que três unidades do interior do Estado já confirmaram casos de Covid-19. Nesta quinta-feira (07), a Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI), registrou o primeiro caso de Covid-19.

O detento deu entrada na unidade no dia 16 de abril e começou a apresentar sintomas de virose nove dias depois. Recebeu atendimento clínico e iniciou o tratamento na própria unidade. Evoluindo os sintomas para dor no peito e falta de paladar, foi escoltado até o hospital, onde foi confirmado a Covid-19. Além desse interno, três servidores da UPI também foram diagnosticados com a doença e já estão afastados, fazendo o tratamento em casa.

Outros 17 detentos testaram positivo para Covid-19 na Unidade Prisional de Parintins (UPPIN), também nesta quinta-feira (07/05). Mais 11 internos foram submetidos a testes rápidos e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o resultado foi negativo. Outros nove internos estão em prisão domiciliar.

Até a quarta-feira (06), onze casos tinham sido confirmados. Destes, seis tinham conseguido na Justiça o benefício de cumprir a pena em prisão domiciliar e cinco permaneciam no presídio. A unidade prisional possui 28 custodiados.

Tefé - Na Unidade Prisional de Tefé (UPT), foram confirmados mais três casos da doença, por meio do teste rápido que foi repetido após um primeiro com resultados negativos. Um registro de Covid-19 já havia sido confirmado na última terça-feira (05).

Medidas tomadas

Em todas as unidades em que há confirmação de Covid-19, os internos infectados são isolados, começam a receber tratamentos adequados e medicação receitada por um profissional da saúde ainda dentro do ambiente prisional.

Até o momento, nenhum dos infectados apresenta sintomas graves da doença. Os demais detentos não têm contato com os infectados. Mesmo assim é realizado o teste, ou reteste, com todos para averiguação de possíveis novos casos.

Em relação ao ambiente prisional interno, todas as unidades são sanitizadas com água, sabão e água sanitária. E são intensificadas as distribuições de máscaras de proteção e de material de limpeza.