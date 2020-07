Processo Seletivo oferta 59 vagas com salários de até R$ 6,2 mil no Amazonas

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Manaus/AM - Edital de processo seletivo que será realizado pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) foi lançado, nesta terça-feira (14), com 59 vagas para o Projeto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social no Amazonas (Aprimora Suas). A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). Os salários ofertados variam entre R$ 1,7 mil a R$ 6,2 mil.

O PSS 004/2020 tem por finalidade apoiar a Gestão Estadual da Política de Assistência Social do Amazonas, por meio de assessoramento para o desempenho dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos municípios, incluindo a Rede Complementar e as Políticas Intersetoriais.

Estão sendo disponibilizadas 59 vagas, neste PSS, divididas entre: Analista de Tecnologia da Informação, Analista Técnico, Assistente Social, Contador, Cozinheiro Geral, Engenheiro Civil, Estatístico, Nutricionista, Psicólogo e Pedagogo.

“O projeto Aprimora Suas é uma parceria com a Secretaria de Assistência Social e visa apoiar a gestão da política de assistência social do estado do Amazonas, promovendo ampliação e apoio aos serviços, programas e benefícios socioassistenciais em Manaus e nos demais municípios, incluindo também a rede complementar e as políticas intersetoriais. Agora, vamos iniciar um novo passo, que é o Processo Seletivo Simplificado, com inscrições totalmente via internet”, disse o presidente da Aadesam, Bráulio Lima.

O projeto será executado na cidade de Manaus, com abrangência das ações em todos os municípios do estado. Por meio dele, serão prestados apoios técnico e operacional à otimização da Gestão dos Serviços Socioassistenciais ofertados no que se refere à capacitação, coordenação e monitoramento envolvendo a Política Estadual da Assistência Social no estado do Amazonas.

As demais informações sobre as vagas, inclusive para as pessoas com deficiência, juntamente com as atribuições e os requisitos obrigatórios para as mesmas, local de trabalho, a carga horária e os salários correspondentes, encontram-se descritos no Quadro de Cargos, Anexo I, do Edital.

As inscrições serão efetuadas somente via internet, por meio de sistema próprio hospedado no sítio eletrônico oficial da Aadesam (www.aades.am.gov.br), no período de 14 de julho até às 23h59 do dia 27 de julho de 2020.

Cada etapa deste Processo Seletivo será realizada de maneira on-line e todas as informações e atualizações serão publicadas no sítio eletrônico oficial da Aadesam (www.aades.am.gov.br).