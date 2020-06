Petrobras vai vender Urucu e deixar de explorar gás e petróleo no Amazonas

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Manaus/AM - A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (26) a venda da totalidade da sua participação no Polo Urucu, que compreende sete campos terrestres produtores de petróleo leve e gás natural localizados no Amazonas, e são alguns dos maiores produtores em terra no país.

O Polo Urucu compreende 7 concessões de produção (Araracanga, Arara Azul, Carapanaúba, Cupiúba, Leste do Urucu, Rio Urucu, Sudoeste Urucu), todas localizadas no Estado do Amazonas, nos municípios de Tefé e Coari, ocupando uma área de aproximadamente 350 km2 .

No primeiro trimestre de 2020, a produção média do polo foi de 106.353 boed, sendo 16,5 mil bpd de óleo e condensado, 14,3 milhões de m³/d de gás e 1,13 mil ton/dia de GLP. Além das concessões e suas instalações de produção, estão incluídos na venda as unidades de processamento da produção de petróleo e gás natural, estações de tratamento e compressão, tanques de petróle e esferas de GLP. Com informações da Petrobrás e agência epbr com.