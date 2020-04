Médicos e enfermeiros denunciam falta de recursos e mortes por coronavírus no Amazonas

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 10 empresas que prestam serviços de Saúde para o Estado, denunciam falta de recursos e mortes de vítimas da Covid-19, antes mesmo de conseguirem vagas em Prontos Socorros do Amazonas.

Em nota de esclarecimento à população, as empresas ICEA, IGOAM, Anestesiologistas Associados do Amazonas, Cooped, Coopati, Cardiobaby, Cooap e outras, relataram a falta de recursos, equipamentos de proteção individual, o número crescente de profissionais infectados e as mortes de vítimas da covid-19, que aguardam ser atendidas, confira: