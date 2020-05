Justiça cassa pensão que Eduardo Braga receberia como ex-governador do Amazonas

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Manaus/AM - A pensão vitalícia que o senador Eduardo Braga (MDB) teria direito como ex-governador do Amazonas foi cassada em decisão do juiz Cezar Bandiera, que atendeu pedido do Ministério Público do Amazonas (MP-AM). O MP alega que a pensão é garantida em lei que foi revogada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A decisão dos deputados, porém, manteve o direito dos pagamentos aos ex-governadores Amazonino Mendes, Eduardo Braga, Omar Aziz e José Melo, com aprovação de uma Emenda Constitucional.

Em sua decisão, o juiz afirma que a pensão garantida a Braga é baseada no artigo 278 da Constituição Estadual, este que foi revogado, portanto não possui mais efeito.

Braga, atualmente, não recebe a pensão que equivale ao salário de governador do Estado, de R$ 34 mil, pois possui cargo público de senador.