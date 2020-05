Interior do Amazonas tem salto de casos de Covid-19 e se aproxima de 18 mil infectados

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

Manaus/AM – Com 1.244 novos casos em 24h, o interior do Amazonas se aproxima da marca de 18 mil infectados pela Covid-19, segundo boletim da FVS, desta terça-feira (26). Os óbitos confirmados até o momento são de 604.

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados: Manacapuru (2.051); Coari (1.580); Tefé (1.429); Parintins (1.001); São Gabriel da Cachoeira (741); Itacoatiara (699); Tabatinga (660); Benjamin Constant (680); Santo Antônio do Içá (640); Maués (618); Careiro Castanho (562); Iranduba (513); Rio Preto da Eva (469); Autazes (458); São Paulo de Olivença (367); Presidente Figueiredo (339); Barcelos (330); Itapiranga (302); Boca do Acre (300); Anori (270); Tapauá (268); Amaturá (214); Barreirinha (208); Carauari (204); Beruri (179); Fonte Boa (178); Borba (177); Tonantins (155); Urucará (148); Novo Aripuanã (140); Anamã (140); Silves (121); Novo Airão(116); Eirunepé (105); Manaquiri (100); Alvarães (97); Novo Olinda do Norte (81); Maraã (80); Jutaí (79); Urucurituba (72); Caapiranga (71); Boa Vista do Ramos(56); Uarini (56); Manicoré (55); Lábrea (47); Codajás (45); Careiro da Várzea (44); São Sebastião do Uatumã (44); Japurá (41); Nhamundá (38); Humaitá (38); Guajará (30); Santa Isabel do Rio Negro (28); Canutama (26); Apuí (24); Juruá (14); Pauini (9); Atalaia do Norte (6); e Itamarati (4).

Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19. As duas cidades registraram apenas casos notificados, que são os casos suspeitos para a doença. São 11 casos notificados em Envira e 15 em Ipixuna. As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e informadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Os 47 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, em um total de 604, são: Manacapuru (84); Tefé (51); Parintins (50); Tabatinga (48); Coari (45); Itacoatiara (38); Maués (27); Iranduba (23); Autazes (22); São Gabriel da Cachoeira (21); Benjamin Constant (18); Presidente Figueiredo (13); Careiro Castanho (11); São Paulo de Olivença (11); Barcelos (11); Borba (11); Tonantins (11); Rio Preto da Eva (10); Santo Antônio do Içá (9); Fonte Boa (7); Jutaí (7); Amaturá (6); Novo Aripuanã (6); Manaquiri (6); Alvarães (6); Beruri (5); Nova Olinda do Norte (5); Itapiranga (4); Boca do Acre (4); Novo Airão (4); Silves (4); Tapauá (3); Anori (3); Barreirinha (3); Carauari (2); Caapiranga (2); Urucará (2); Manicoré (2); Maraã (1); Urucurituba (1); Boa Vista do Ramos (1); Careiro da Várzea (1); Codajás (1); Humaitá (1); Nhamundá (1); Guajará (1); e Santa Isabel do Rio Negro (1).

Outros 286 óbitos estão em investigação epidemiológica e 167 foram descartados para o novo coronavírus.