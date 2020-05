Igreja católica em Manaus não irá reabrir mesmo com a aprovação na Aleam

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, informou nesta quarta-feira (6) que as igrejas no Amazonas não devem reabrir mesmo com a aprovação de reabertura de igrejas na Assembléia Legislativa do Amazonas.



A determinação de permanecer no isolamento social foi feita pelo em conjunto com Conselho Presbiteral desde o dia 23 de abril, que decidia que por 30 dias o fechamento das igrejas, mas segundo Dom Leonardo, deve permanecer de portas fechadas até quando for necessário.



"Nós continuaremos até nós acharmos necessário para cumprir o distanciamento do isolamento social", disse o arcebispo.



Dom Leonardo também pediu para que os católicos continuem rezando pelas famílias enlutadas e para as vítimas do coronavírus até que os fiéis possam voltar a se unir com segurança, principalmente porque há muitos frequentadores idosos nas missas e eventos católicos.