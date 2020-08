Homem é morto em partida de futebol no Amazonas

Manaus/AM - Um homem identificado como Roberto Melo, de 31 anos, foi morto na noite de sábado, a facadas, na Vila do Caiçara, Zona Rural de Borba, município no interior no Amazonas.

Segundo informações, Roberto participava de um jogo de futebol e teria tentado separar uma briga entre participantes e acabou sendo esfaqueado três vezes nas costas, que perfuraram os pulmões. Ele chegou a ser levado com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O autor do assassinato fugiu do local do crime. A Polícia Civil investiga o crime.