Homem é suspeito de matar mãe e torturar irmão dentro da própria residência em Manaus

Manaus/AM - Uma idosa identificada como Marcelina Natividade, de 60 anos, foi assassinada na madrugada desta terça-feira (9), supostamente pelo próprio filho, dentro da residência onde moravam, na travessa Boa Esperança, no bairro do Crespo, em Manus.

Segundo informações de familiares, o suspeito do crime é Leonardo Freitas Natividade, filho de Marcelina, que teria chegado em casa e pedido dinheiro da família, mas com a recusa, teria ficado furioso, torturado e amarrado o irmão no andar superior da residência, e dado golpes com objeto perfurante no pescoço da própria mãe, que agonizou até a morte.

Quando a polícia chegou ao local, o suspeito não estava. Uma quantia de R$ 300 teria sumido após o crime, e moradores informaram pra os militares que Leonardo havia saído a pouco tempo do sistema penitenciário.

O corpo de Marcelina foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia para saber se houve outro tipo de violência, além dos golpes