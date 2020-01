Vilão de 'Amor de Mãe', Irandhir Santos é casado com professor universitário

Extremamente discreto na vida real e mais ainda dedicado na vida profissional, é raro quem saiba sobre Irandhir Santos além de seus papéis bem executados nas telas de televisão e de cinema.

Segundo o jornal Extra, o ator que é conhecido por "Tropa de Elite 2" e está no ar em "Amor de Mãe", não aceita entrevistas nem participar de programas da própria Globo, enquanto está trabalhando. Somente quando ele se despede do personagem, é que o ator topa alguma coisa. Isso porque segundo a publicação, ele não quer sair da imersão intensa que cria para os personagens.



Irandhir ao lado do namorado e do sogro. Foto: Instagram

Mas na vida real, Irandhir não vive vida de celebridade. Gosta de ser gente como a gente e ao contrário de muitos atores que se mudam para o Sudeste, continuou na sua terra natal: o Nordeste, no Pernambuco.

O ator é casado há seis anos com o professor universitário Roberto Efrem Filho, Em Recife, os dois curtem os carnavais juntos, no meio do povo e quando recebe o pedido de foto de algum fã, esbanja simpatia. Nas redes sociais dele, prevalecem o trabalho, com vida muito ativa no cinema pernambucano, e o apoio às causas sociais.



Irandhir durante o Carnaval com o marido e amigas Foto: Instagram