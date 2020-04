Nutricionista dá dicas de alimentos que ajudam a melhorar a imunidade

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Com a pandemia atual de coronavírus anunciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), cuidar do sistema imunológico ganhou ainda mais importância, especialmente para as pessoas do grupo de risco: os idosos e doentes crônicos. Fortalecer a imunidade não impede o contágio, mas pode contribuir muito no combate ao vírus.

De acordo com a nutricionista Rosana Perim, uma alimentação equilibrada favorece o organismo, ajuda na melhora da imunidade e auxilia na prevenção de doenças. Frutas como goiaba, acerola, limão e laranja são alimentos ricos em vitamina C, com ação antioxidante e melhoram a resistência do sistema imune. "Como o vírus ainda é novo e não existe nenhuma vacina, é muito importante consumir verduras, legumes e frutas e manter a hidratação sempre em dia", esclarece Rosana Perim.

Higiene em primeiro lugar

Assim como acontece com outras infecções respiratórias, como a gripe, a prevenção ao COVID-19 depende de algumas condutas simples, mas fundamentais para evitar o contato com o vírus, e a principal é o reforço nos hábitos de higiene.

A higienização não só pessoal, mas também dos alimentos é muito importante, principalmente as verduras, legumes e frutas, que vão ser consumidas cruas devem ser lavadas e deixadas em solução clorada imersas por 15 a 30 minutos, seguidos de enxague final com água. Não precisam sofrer desinfecção verduras e legumes que irão sofrer ação do calor e frutas que serão consumidas sem casca.

"O ideal é sempre limpar bem as superfícies que for usar, não compartilhar os utensílios, os pratos, os talheres, os copos e higienizá-los bem com álcool 70%. Esses cuidados devem ser redobrados especialmente para quem tem idosos em casa, que são o grupo de risco", destacou a nutricionista.

Turbine o sistema imunológico

Aumentar a imunidade depende de quantidades suficientes de vitaminas e sais minerais. A recomendação é evitar embutidos, enlatados, industrializados e fast food, que são ricos em açúcar, sal e gordura, e pobres em nutrientes, fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo.

O consumo de alimentos ricos em nutrientes, como vitaminas A, C e D, ômega-3, zinco, selênio e ferro estão entre os principais fortalecedores do sistema imunológico. Entre os exemplos estão: limão, laranja, abacaxi, kiwi, brócolis, couve, espinafre, feijão, beterraba, grão de bico, aveia, amêndoas e castanhas. "Alimentos ricos em probióticos, vitaminas e antioxidantes são grandes fortalecedores da imunidade e as proteínas são muito importantes por serem componentes das células de defesa do nosso sistema imunológico. Portanto, inclua diariamente na sua alimentação: carnes, aves, peixes, ovos, leite e derivados e leguminosas (feijões, grão de bico, ervilha, lentilha)", orienta Rosana.

Não se esqueça da hidratação

Desempenha papel fundamental na regulação da temperatura corporal, transporte de nutrientes (vitaminas, minerais etc) e na eliminação de substâncias tóxicas. Ao longo do dia, alterne o consumo de água com suco de frutas, água de coco, bebidas reidratantes e chás. Assim não há necessidade de contar somente com os copos de água para garantir a hidratação.

Você sabia que dormir bem fortalece o nosso sistema imunológico?

O sono é uma necessidade biológica e a duração e qualidade adequadas ajudam a manter a saúde imunológica. Recomenda-se de 7 a 9 horas de sono por noite.

Dicas para aumentar a imunidade:

Vitamina D: excelente aliado do sistema imunológico. Presente nos óleos e peixes. Lembre-se também da exposição solar por 15 minutos para auxiliar na absorção

Frutas cítricas: laranja, acerola, kiwi, tomate, além de brócolis, couve e pimentão verde e vermelho são ricos em vitamina C, antioxidante que aumenta a resistência do organismo



Vegetais verdes escuros: brócolis, couve, espinafre são ricos em ácido fólico e auxiliam na defesa do organismo, e também pode ser encontrado no feijão, cogumelos (como o shimeji e o shiitake) e a carne de fígado.

Alimentos ricos em zinco: nutriente que combate resfriados, gripes e outras doenças do sistema imunológico. Encontrado na carne, cereais integrais, castanhas, sementes e leguminosas (feijão, lentilha, ervilha, grão de bico)

Oleaginosas: além de zinco, as nozes, castanhas, amêndoas são ricos em vitamina E. Ela é benéfica, principalmente para os idosos, agindo no combate à diminuição da atividade imunológica por conta da idade.