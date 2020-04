Deputados do Amazonas são alvos de fakenews sobre redução de 20% dos salários de servidores

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Manaus/AM - Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) foram alvos de uma fakenews onde acabaram sendo acusados de aprovarem suposto projeto do governo que reduziria em 20% o salário dos servidores públicos do Estado, na votação que ocorreu na última terça-feira (31).

A afirmação foi categoricamente apontada como mentirosa e que deturpa o real sentido da votação transmitida Ao Vivo pelas redes sociais do Poder Legislativo. "Isso não existe", informou o presidente da Casa, deputado Josué Neto. "Os deputados estão votando uma série de projetos que autorizam o remanejamento de recursos para ações na saúde voltadas ao combate do coronavírus", explicou.

Entre as propostas votadas e aprovadas nesta terça-feira estão: o Decreto de Calamidade Pública no Estado Amazonas, que vai até 31 de dezembro; a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que autoriza o remanejamento de verbas para a saúde e pagamento dos servidores públicos; a permissão para que o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), atue no combate à pandemia; a autorização para que a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), compre insumos de produtores cadastrados no Estado, para que sejam distribuídos para instituições.

Coronavírus

Até a tarde desta terça-feira (31) o Amazonas registrou 175 casos confirmados do coronavírus. Além de Manaus também foram registrados casos em Parintins, Novo Airão, Manacapuru, Itacoatiara, Anori, Santo Antônio do Içá e Boca do Acre.

Leia a nota oficial da Aleam na íntegra: