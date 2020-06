Embriagado, homem tenta matar sogra e acaba esfaqueando companheira em Manaus

Cumplicidade com o mal

Manaus/AM - Um homem foi parar atrás das grades na noite desta quinta-feira (11) após tentar esfaquear a sogra e acabar ferindo sua companheira na rua 13, do conjunto Castanheira, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações, o suspeito havia chegado em casa, embriagado, e decidiu brigar com a sogra. Ao ver que o homem estava portando um faca, a esposa do suspeito se meteu na frente da mãe e na tentativa de desarmar o marido, foi atingida com um corte na mãe.

A cunhada do suspeito que também se meteu na confusão, acabou sendo agredida por ele. Policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atende a região, foi acionada.

Ao chegar no local do crime, o homem já estava calmo, entretanto, a esposa decidiu fazer a denúncia e o homem foi conduzido a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde irá prestar esclarecimentos e ficar á disposição da Justiça.