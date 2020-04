Com suspeita de coronavírus, César Filho e Renata Alves são afastados da Record

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

Os apresentadores César Filho e Renata Alves foram afastados do programa “Hoje em Dia”, da Record. Os dois estão com suspeita de coronavírus e aguardam o resultado do exame em suas casas.

Segundo a colunista Fabia Oliveira, os apresentadores tiveram contato com uma maquiadora que testou positivo para a doença.

Tino Junior deve substituir os apresentadores.