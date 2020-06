Advogada é flagrada entregando celular a suspeito dentro de delegacia

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Uma advogada foi presa nesta sexta-feira (26) após ser flagrada entregando um celular a um detento dentro da delegacia, em Porto Velho, em Rondônia.

De acordo com o Sistema Globo, a advogada foi até a delegacia para acompanhar um jovem que havia sido preso por suspeita de tráfico de droga. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que ela entrega o celular ao cliente e depois pega de volta. Ao ser questionada, a advogada disse que havia apenas passado álcool em gel nas mãos do suspeito, mas foi confrontada com as imagens das câmeras da delegacia e acabou confessando.

Ainda de acordo com o site, no registro da ocorrência consta que ela recebeu voz de prisão. Logo depois o delegado de plantão registrou um termo circunstanciado. O caso foi acompanhado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).