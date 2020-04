Dupla é presa e adolescente apreendido com 19 kg de drogas no Amazonas

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, de 22 e 35 anos foram presos e um adolescente de 15 anos apreendido com mais de 19 quilos de drogas durante ação deflagrada na tarde desta sexta-feira (24), em Maués.

De acordo com a polícia, eles estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Senador, naquele município, quando avistou quatro pessoas em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da viatura, três deles fugiram em direção a uma área de mata e o outro correu em direção a um terreno nas proximidades.

Em buscas nesse terreno, a PM encontrou 19 kg e meio de maconha escondidos em sacos pretos sob a vegetação do local. O dono do imóvel afirmou que guardava os entorpecentes para um traficante daquela área. No local, havia um outro homem e um adolescente de 15 anos que estava com um rádio comunicador e era responsável por ser olheiro do grupo.

O trio foi conduzido ao prédio da 48ª Delegacia Interativa Comunitária (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O material também foi apresentado na unidade policial e os suspeitos devem permanecer à disposição da Justiça.