Em Manaus, motorista fica preso às ferragens em acidente violento

Tempos amargos

Manaus/AM – Um homem foi levado em estado grave para um hospital de Manaus após ter ficado preso nas ferragens ao colidir violentamente o carro em que dirigia em um poste na avenida Kako Caminha, do bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas do acidente, durante a madrugada desta segunda-feira (30), o homem teria sido trancado por outro veículo, perdido o controle da direção e chocado em um poste da avenida.

O condutor do carro de modelo pálio, de cor vermelha, precisou de ajuda de militares do Corpo de Bombeiros para ser retirado das ferragens do carro; outra pessoa também ficou ferida no acidente. As vítimas precisaram ser encaminhadas para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste.