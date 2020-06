MEC revoga decisão que acabava com cotas raciais para cursos de pós-graduação

O prefeito que Manaus vai escolher

O ministro interino da Educação, Antonio Paulo Vogel decidiu revogar a portaria assinada pelo ex-ministro Abraham Weintraub que acabou com a cota para indígenas, negros e pessoas com deficiência em cursos de pós-gradução.

A revogação foi a última decisão de Weintraub antes de deixar o ministério e o país. A decisão foi duramente criticada e gerou revolta.

Com o ato revogado e publicado na madrugada dessa terça-feira (23), no Diário Oficial, as cotas seguem ativadas.