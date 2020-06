Saiba quais bairros devem ficar sem água nesta quinta-feira em Manaus

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

Manaus/AM - Mais de dez bairros devem ficar sem abastecimento de água nesta quinta-feira (18), devido a quarta parada programa da concessionária águas de Manaus.

De acordo com a concessionária, os bairros afetados são da zona Norte da cidade e a parada deve ocorrer entre as 22h e 5h. Os bairros que devem ter queda no abastecimento de água tratada no período informado são: Francisca Mendes, Conj. Sergio Pessoa Neto, Conj. Américo Medeiros, Parque Eduardo Braga, Conj. Omar Aziz, Conj. Renato Souza Pinto II, Ribeiro Junior, Riacho Doce II e III, Comunidade Raio de Sol, Conj. Galiléia, Nova Cidade e Aliança com Deus.

Carros pipa devem ser disponibilizados para as famílias atingidas.