Apoiadores de Bolsonaro carregam caixão em manifestação com presença de presidente e ministros

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Os “300 do Brasil”, sem máscaras e com um caixão nas mãos, cantam: “já falei, vou repetir, Bolsonaro é que manda aqui”. Vídeo de @aidarbruna que cobre o ato pelo @Metropoles pic.twitter.com/Zh0UAaYVJ4 — Guilherme Waltenberg (@Gwaltenberg) May 17, 2020

Em manifestação que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e mais 11 ministros neste domingo (17) em frente ao Palácio do Planalto, o grupo de apoiadores do presidente, "300 do Brasi" desfilou com um caixão aos gritos de: "Eu já falei, vou repetir, Bolsonaro é quem manda aqui".

A manifestação em apoio ao presidente contou com apoiadores usando verde e amarelo, bandeiras do Brasil ao lado das dos Estados Unidos e Israel, além de gritos do tipo: "Cloroquina, cloroquina", "Bolsonaro tem razão" (em referência à retomada ao trabalho), "A nossa bandeira jamais será vermelha", e "Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor".