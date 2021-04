Vigilante, marceneiro e caixa estão entre vítimas de tiroteios em comunidades do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Dois trabalhadores morreram e outro ficou ferido durante os confrontos que ocorreram ontem entre policiais militares e bandidos em diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro. Ao todo, 18 pessoas foram baleadas e nove suspeitos morreram.

As trocas de tiros ocorreram nos bairros de Vicente de Carvalho, na zona norte, e nos morros dos Prazeres e Providência, na região central. O vigilante Denis Francisco Paes, 46, morador do morro dos Prazeres, foi atingido na perna, socorrido para o hospital Souza Aguiar, no centro, mas não resistiu.

Segundo o filho dele, Bruno Vieira Paes, 19, os médicos informaram que o paciente foi atingido na veia femoral e apresentou hemorragia. Denis passou por cirurgia, mas morreu na unidade. De acordo com o filho, os policiais estavam escondidos na comunidade e saíram atirando em direção a uma boca de fumo na favela.

Denis deixa sete filhos -cinco moravam com eles: Bruno e outros quatro filhos com idade entre 7 e 14 anos.

No confronto, uma caixa de supermercado que estava em uma van que passava próximo ao morro dos Prazeres também foi baleada. Bruna Barros Viana, 39, foi atingida no pescoço e também foi socorrida para o Souza Aguiar, onde está internada. A família chegou a relatar que a caixa de supermercado não sentia o corpo do pescoço para baixo. No entanto, nesta manhã, a irmã dela, Danielle Barros, disse ao UOL que a irmã começou a reagir.

Procurada, a PM informou que policiais militares da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) foram atacados no local, o que deu início a um confronto. Dois suspeitos foram feridos na ação e morreram. Um deles era conhecido como "Marcelinho dos Prazeres" - líder do crime organizado na comunidade.

De acordo com a corporação, posteriormente, outras cinco pessoas deram entrada no Hospital Souza Aguiar, no Centro. "Foram apreendidos um fuzil, uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores, munições, três rádios comunicadores, além de entorpecentes. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital".

MARCENEIRO MORREU NA ZONA NORTE

Outro trabalhador, um marceneiro, também morreu durante troca de tiros entre PMs e criminosos. Germeson de Souza era morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e estava a caminho do trabalho quando foi atingido na passarela que corta a avenida Pastor Martin Luther King Jr, próximo ao morro do Juramento, no bairro de Vicente de Carvalho, na zona norte da cidade. Ele foi levado para o hospital Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu.

No local, seis suspeitos morreram. Procurada, a PM informou que policiais do batalhão de Irajá foram atacados ontem por criminosos armados que atravessavam uma passarela no bairro, o que deu início ao confronto.

"Após cessar o confronto, quatro fuzis, quatro pistolas, uma granada e entorpecentes foram apreendidos. Dez indivíduos foram localizados feridos e socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas e Hospital Municipal Salgado Filho."

A corporação não deu informações sobre os demais feridos na ação.