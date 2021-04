Quatro orgasmos que toda mulher precisa experimentar pelo menos uma vez

Segundo uma pesquisa publicada recentemente no NeuroQuantology, há quatro diferentes tipos de orgasmos femininos. E toda mulher, deve experimentar e usufruir cada um deles pelo meno menos uma vez na vida (apesar de uma vez ser pouco para essas explosões de prazer!). Confira:

1. Orgasmo clitoriano

Essa área do corpo é muito sensível e foi feita para dar prazer, por conta de oito mil terminações nervosas concentradas naquele pequeno lugar. A maioria das mulheres tem o clitóris como o principal ponto de estimulação. E para melhorar ainda mais as coisas, seria bom que seu parceiro ou você mesma estimulasse outras partes do corpo.

2. Orgasmo vaginal

Apesar de ainda existir uma “discussão” envolvendo o fato do ponto G existir ou não. 30% das mulheres dizem antigir o orgasmo quando essa área interna érogena é estimulada pela penetração.

3. Orgasmo misto

Esse é um dos melhores pois une os dois citados acima: o orgasmo vaginal e clitoriano, e eles ocorrem simultaneamente. Por isso são mais intensos.

4. Orgasmos múltiplos

São aqueles que ocorrem um atrás do outro, um seguido do outro, isso em apenas uma relação sexual. Esses orgasmos são possíveis em mulheres que conseguem continuar sendo estimuladas mesmo depois do primeiro orgasmo.