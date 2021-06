Vereador tem celular furtado em SP, e criminosos limpam conta bancária

Eleito vereador com 25.643 votos pelo Patriota, Marlon Luz tem como base eleitoral motoristas de aplicativo, que sofrem constantemente com este tipo de problema.

O vereador xinga o criminoso, dirige mais um pouco na tentativa de alcançá-lo e chega a sair do carro. No entanto, o ladrão já havia sumido.

"O trânsito começou a ficar lento. Me surpreendi com estilhaço. Achei que um carro tivesse batido. Mas aí lembrei que minha esposa já tinha sofrido um assalto igual há uns cinco anos. Vi que tinha uma pessoa, tentei agarrar a pessoa, mas não consegui", relata o vereador.

O vereador mantém uma câmera no carro, que flagrou o crime. O vídeo mostra o momento em que o ladrão quebra o vidro do parlamentar enquanto ele dirigia pela avenida 23 de Maio, na Bela Vista, e leva o telefone celular dele.

