Polícia Civil de SP faz megaoperação de combate ao tráfico de drogas na cracolândia

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo nesta semana, o prefeito Ricardo Nunes (PMDB) afirmou que conversava com a Polícia Civil para realizar uma ação no local.

“Nós vamos prendê-los. A ação na cracolândia também tem um efeito repressivo. Você tem que ter a força do estado presente ali, cumprindo as buscas e apreensões.”

Ainda de acordo com a polícia, os traficantes usam os chamados “travessias” para que a droga possa passar pelo cerco da polícia até chegar aos hotéis. São utilizados para isso usuários de drogas que usam carroças de mão ou objetos como sofás ou geladeiras. “Esses hotéis viraram, infelizmente, quarteis generais do tráfico de droga.”

De acordo com o delegado seccional Roberto Monteiro, responsável pelos distritos da região central, as investigações vinham sendo conduzidas havia quatro meses e utilizaram policiais. “Os traficantes vendem abertamente ali 24 horas por dia, especialmente crack, mas também maconha e cocaína”, afirmou.

A operação, comandada pela Polícia Civil, foi batizada de “Caronte”, em referência ao barqueiro que, segundo a mitologia grega, conduz as almas do mundo dos vivos até o mundo dos mortos. Foram empregados cerca de 200 policiais, 150 policiais militares e 150 guardas-civis, além de veículos “caveirão” da Civil e helicóptero para acompanhar o avanço dos homens.

