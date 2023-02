Veja a lista de escolas de samba campeãs do Carnaval de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Realizados oficialmente desde 1965, os desfiles de Carnaval de São Paulo entram em sua 58ª edição em 2023.

Veja abaixo as campeãs paulistas e a lista de vencedores de cada ano.

AS CAMPEÃS DO CARNAVAL DE SÃO PAULO

Veja quais escolas de samba já venceram os desfiles de Carnaval do Grupo Especial de São Paulo

1 - Vai-Vai (15 títulos)

Sediada no bairro do Bixiga, é a maior vencedora do Carnaval paulistano. Foi rebaixada no ano passado, e desfilará pelo Grupo de Acesso I, à meia-noite de domingo (19)

2 - Nenê de Vila Matilde (11 títulos)

É a segunda com mais títulos e a principal representante da zona leste da capital. Tem 5 títulos anteriores à oficialização dos desfiles, e 6 após. Também desfilará pelo Grupo de Acesso I, às 21h da noite de domingo (19)

3 - Mocidade Alegre (10 títulos)

A escola do bairro do Limão é a terceira maior campeã, emendando títulos nos anos 70 e na década de 2010. Desfilará pelo Grupo Especial às 2h50 da madrugada de domingo (19)

4 - Camisa Verde e Branco (9 títulos)

Uma das mais tradicionais de São Paulo, a escola de samba da Barra Funda dividiu o domínio dos anos 70 com a Mocidade e teve outra grande fase no início dos anos 90. Neste ano, desfilará pelo Grupo de Acesso I, às 23h na noite de domingo (19)

5 - Rosas de Ouro (7 títulos)

A Sociedade Rosas de Ouro, da Brasilândia, é a quinta escola com mais títulos. Ela desfilará às 3h35 da madrugada de sábado (18)

6 - Gaviões da Fiel (4 títulos)

Nascida na torcida organizada do Corinthians, a escola de samba foi campeã do Grupo Especial quatro vezes e desfilará às 5h45 da madrugada de sábado (18)

7 - Unidos do Peruche e Império de Casa Verde (3 títulos)

A Unidos do Peruche foi tricampeã nos primeiros anos de desfiles oficiais, mas hoje está no Grupo de Acesso II. Já a Império de Casa Verde conquistou seus títulos a partir de 2005 e continua no Grupo Especial desde então. Peruche desfilou no domingo passado (12), e Império desfilará na madrugada deste domingo (19), à 1h45

8 - X-9 Paulistana, Acadêmicos do Tatuapé e Mancha Verde (2 títulos)

A X-9 foi a primeira do trio a vencer, em 1997. Seu último título foi dividido com a Vai-Vai, em 2000. Desta vez, desfilará pelo Grupo de Acesso I às 22h da noite de domingo (19). A Acadêmicos do Tatuapé foi bicampeã entre 2017 e 2018 e desfilará pelo Grupo Especial às 0h20 da madrugada de sábado. A Mancha venceu pela primeira vez em 2019 e é a atual campeã dos desfiles paulistas. Desfilará às 0h40 na madrugada de domingo (19).

9 - Águia de Ouro (1 título)

A escola venceu seu primeiro título logo antes da pandemia, em 2020. Nesta edição, desfilará às 3h55 da madrugada de domingo (19)

AS CAMPEÃS DE CADA ANO, DESDE 1965

2022 Mancha Verde

2021 Desfiles cancelados devido à pandemia de Covid-19

2020 Águia de Ouro

2019 Mancha Verde

2018 Acadêmicos do Tatuapé

2017 Acadêmicos do Tatuapé

2016 Império de Casa Verde

2015 Vai-Vai

2014 Mocidade Alegre

2013 Mocidade Alegre

2012 Mocidade Alegre

2011 Vai-Vai

2010 Rosas de Ouro

2009 Mocidade Alegre

2008 Vai-Vai

2007 Mocidade Alegre

2006 Império de Casa Verde

2005 Império de Casa Verde

2004 Mocidade Alegre

2003 Gaviões da Fiel

2002 Gaviões da Fiel

2001 Vai-Vai e Nenê de Vila Matilde

2000 Vai-Vai e X-9 Paulistana

1999 Gaviões da Fiel e Vai-Vai

1998 Vai-Vai

1997 X-9 Paulistana

1996 Vai-Vai

1995 Gaviões da Fiel

1994 Rosas de Ouro

1993 Camisa Verde e Branco e Vai-Vai

1992 Rosas de Ouro

1991 Camisa Verde e Branco e Rosas de Ouro

1990 Camisa Verde e Branco e Rosas de Ouro

1989 Camisa Verde e Branco

1988 Vai-Vai

1987 Vai-Vai

1986 Vai-Vai

1985 Nenê de Vila Matilde

1984 Rosas de Ouro

1983 Rosas de Ouro

1982 Vai-Vai

1981 Vai-Vai

1980 Mocidade Alegre

1979 Camisa Verde e Branco

1978 Vai-Vai

1977 Camisa Verde e Branco

1976 Camisa Verde e Branco

1975 Camisa Verde e Branco

1974 Camisa Verde e Branco

1973 Mocidade Alegre

1972 Mocidade Alegre

1971 Mocidade Alegre

1970 Nenê de Vila Matilde

1969 Nenê de Vila Matilde

1968 Nenê de Vila Matilde

1967 Unidos do Peruche

1966 Unidos do Peruche

1965 Nenê de Vila Matilde e Unidos do Peruche