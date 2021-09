Traficantes são presos após 20 km de fuga em rodovia paulista

Os dois carros, segundo a PRF, são roubados e estavam com placas falsas. No interior dos dois veículos foram encontrados 775,7 kg de maconha. O trio, que não deu detalhes sobre o destino da droga, foi levado para a delegacia de Embu das Artes, onde foram presos.

Também de acordo com a polícia o motorista do Ka ainda tentou fugir, batendo em alguns carros. Na sequência, desceu do veículo e continuou a fuga a pé, mas acabou alcançado após dois quarteirões em Embu das Artes, com a ajuda de policiais militares.

De acordo com a PRF, agentes de Itapecerica da Serra abordaram dois veículos, um Ford Ka e um Jeep Compass, no km 301 da rodovia, sentido São Paulo. Os dois motoristas, entretanto, não pararam. Cada um dos carros foi perseguido por uma viatura da PRF.

