Termina nesta quarta inscrições para o Programa Bolsa do Povo Saúde de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os estudantes de baixa renda das áreas de Ciências da Saúde e Biológicas vão poder concorrer a 3.800 bolsas cedidas pelo Programa Bolsa do Povo - Acolhe Saúde do governo estadual. Para participar do processo seletivo, o interessado deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), ter renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo nacional e estar regularmente matriculado em cursos das áreas citadas.

As inscrições seguem abertas até a próxima quarta-feira (29) e podem ser realizadas preenchendo um cadastro no site do Programa Bolsa do Povo. O resultado da classificação sai no dia 6 de outubro.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a classificação vai levar em conta a listagem cronológica por tipo de curso, sendo critérios de desempate o candidato com maior idade, a inscrição prioritária no site ou participação nos projetos de voluntariado já realizados pela pasta.

Serão, ao todo, R$ 28,2 milhões em incentivos para os alunos de todo o estado. Serão 1,2 mil bolsas para nível técnico, com subsídio de R$ 500 mensais; 1,5 mil para tecnólogo, no valor de R$ 650; e outras 1,1 mil para licenciatura e bacharelado, de R$ 750,00 cada.

A iniciativa oferece subsídio financeiro para incrementar renda e incentivar a formação de alunos de cursos técnicos, tecnólogos e de graduação nessas áreas e que estejam matriculados do primeiro ao penúltimo ano.

Os estudantes poderão atuar em 168 serviços da Secretaria de Estado da Saúde, entre hospitais, AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades), centros especializados e Departamentos Regionais de Saúde (DRS), em período de 20 horas semanais.

COMO SE INSCREVER

- Entre no site Preencha as informações solicitadas tais como nome, endereço, CPF, RG, entre outras

- Responda se participou de algum projeto de voluntariado e por quanto tempo

- Preencha os dados de sua formação (instituição de ensino, curso, duração, entre outras)

- Selecione a sua cidade e, na sequência, liste por ordem de preferência as opções que aparecerem para prestar os serviços. Em cidades em que houver mais de três opções o estudante só poderá escolher até três

- Responda as opções de declaração de veracidade e finalize o cadastro