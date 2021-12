Spielberg estreia no cinema musical

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O que tornou o musical um clássico é seu time de criadores: melodias de Leonard Bernstein, letras de Stephen Sondheim, coreografia de Jerome Robbins. Canções como Maria e America ajudam a narrar a trama e definem o caráter dos personagens. Fã confesso do musical, Spielberg dá mais ênfase às questões de raça, imigração, pobreza e marginalização, mas com aceno afetuoso à inovadora versão original.

Agora, um dos mais icônicos musicais ganha nova versão cinematográfica que, sob a direção de Steven Spielberg, estreia na quinta, 9. Não se trata de uma simples modernização do tema, mas uma façanha da reconstrução. Spielberg e seu roteirista, o dramaturgo Tony Kushner, mantiveram as tensões raciais entre porto-riquenhos e americanos natos, mas agora o território pelo qual ambos lutam está ameaçado de demolição.

