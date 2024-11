Seis horas após início da chuva, mais de 105 mil imóveis ainda estão às escuras em SP

De tanto bater na porta, vizinhos avisaram a portaria, por celular, que chamou a empresa responsável pela manutenção do elevador. Vários quarteirões da vizinhança estão sem luz desde as 21h45.

"Estou sem relógio, sem celular, sentada no chão", disse a funcionária pública Juliane Gouvêa, 48, antes de ser resgatada. Ela mora no décimo andar de um prédio na Manoel Dutra e havia descido para pegar comida na portaria.

Como a Enel não deu previsão de religação da energia, o condomínio precisou chamar um representante da empresa fabricante do elevador para fazer o salvamento. A concessionária informou que uma equipe estava indo para a região, mas ainda não havia chegado até 23h12, quando o técnico de manutenção do elevador resgatou a moradora.

Além do incômodo de chegar em casa e estar tudo apagado, sem poder tomar um banho quente, ainda houve casos de transtornos de moradores, como de uma mulher que ficou presa por mais de uma hora dentro do elevador de seu prédio na Bela Vista, na região central da cidade, entre o nono e o décimo andares.

Outros municípios mais atingidos pelo apagão foram os que ficaram no caminho da chuva, na zona sul: Itapecerica da Serra, Cotia, Embu, Juquitiba, São Bernardo do Campo, São Caetano e Santo André.

