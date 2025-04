UFPR abre inscrições para vestibular 2026; 1ª fase será em 5 de outubro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A UFPR (Universidade Federal do Paraná) está com as inscrições abertas para o vestibular 2026. A instituição também divulgou o calendário de aplicação da primeira e segunda fase do processo seletivo.

A partir desta quarta-feira (9) e até o dia 6 de junho, as inscrições estarão disponíveis no site da UFPR. O valor da taxa de inscrição é de R$ 195 e o pagamento pode ser realizado por boleto bancário ou Pix. De acordo com a instituição, haverá o benefício da isenção da taxa de inscrição.

Os candidatos cadastrados no CadÚnico (cadastro único dos programas sociais do governo federal) ou que cursaram o ensino médio em escola pública e que têm renda familiar bruta mensal igual ou inferior de até um salário mínimo e meio (R$ 2.277) serão beneficiários da isenção da taxa.

A primeira fase do vestibular, marcada para 5 de outubro, terá duração de até cinco horas e meia, com 90 questões de múltipla escolha.

A segunda fase será dividida em dois dias de provas. O primeiro dia será baseado na compreensão e produção de texto e terá duração máxima de duas horas e meia. No segundo dia, a prova será voltada para as provas específicas, com duração de duas horas e meia.

*

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR 2026 DA UFPR

- Período de inscrição geral: 9 de abril a 6 de junho

- Período de solicitação da isenção da taxa de inscrição: 9 de abril a 2 de maio

- Aplicação da prova da 1ª fase: 5 de outubro

- Divulgação da classificação geral e convocação para a 2ª fase: 28 de outubro

- Aplicação da primeira prova (compreensão e produção de texto) da 2ª fase: 30 de novembro

- Aplicação da segunda prova (provas específicas) da 2ª fase: 1º de dezembro

- Divulgação da classificação final dos candidatos: 16 de janeiro