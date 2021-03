Satélite brasileiro Amazônia-1 revela suas primeiras imagens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O satélite brasileiro Amazônia-1 enviou para a Terra as suas imagens de estreia. O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), responsável pelo desenvolvimento do equipamento, divulgou imagens das regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, de Ibotirama, na Bahia, do rio São Francisco e de uma reserva na Amazônia boliviana.

Segundo o Inpe, as primeiras imagens foram recebidas já no último dia 3, após sobrevoos sobre solo brasileiros já com a câmera WFI do equipamento ativado.

O satélite brasileiro foi colocado em órbita, por um foguete indiano, no dia 28 de fevereiro. A situação, porém, não foi totalmente tranquila. O satélite passou por apuros e seu comportamento anormal foi detectado por dois rastreadores, um dos EUA e outro da Itália.

A situação foi posteriormente controlada pelos engenheiros do Inpe e o satélite teve sua situação normalizada.

O satélite brasileiro ainda irá terminar, até o dia 15 de março, a fase de manobras orbitais. Após isso, haverá uma fase de avaliação da câmera WFI, que deve durar mais dois meses. Após esses ajustes, o satélite passará a estar, de fato, operacional.

O Amazônia-1 irá ser mais um satélite aliado no monitoramento da Amazônia, que sofre com recordes seguidos de desmatamentos na última década --o que tem prejudicado a imagem internacional do Brasil. Enquanto isso, não foram vistas ações efetivas do governo Jair Bolsonaro (sem partido) para controle da destruição.