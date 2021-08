Rodízio de veículos volta aos horários tradicionais nesta segunda (8) em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio municipal de veículos volta a vigorar na cidade de São Paulo nesta segunda-feira (2) nos horários tradicionais em virtude do fim do toque de restrição, decretado pelo governo do estado como forma de conter o avanço do coronavírus.

Entre 22 de março e 30 de julho, a capital adotou o rodízio em horário noturno para veículos leves, quando houve aumento no número de casos de Covid-19 e o governo estadual tentou restringir a circulação de pessoas à noite. Até a última semana, a restrição acontecia entre 23h e 5h.

Agora, o rodízio volta para os horários de pico da manhã (7h às 10h) e da tarde (17h às 20h), de segunda a sexta-feira. Não poderão circular, nas regiões e horários estabelecidos pela medida, os veículos automotores, inclusive caminhões, com os seguintes finais de placas:

Segundas-feiras: dígitos finais 1 e 2

Terças-feiras: dígitos finais 3 e 4

Quartas-feiras: dígitos finais 5 e 6

Quintas-feiras: dígitos finais 7 e 8

Sextas-feiras: dígitos finais 9 e 0

O motorista que for flagrado com veículo proibido de circular nestes dias e horários cometerá infração leve e poderá receber multa de R$ 130,16, além de somar quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

COMÉRCIO E SERVIÇOS

Desde este domingo (1º), comércio, bares e restaurantes podem abrir até meia-noite com 80% da capacidade de público. Até então, o limite era de 60%. Já a partir do dia 17, um dia após todos os adultos serem vacinados em sua primeira dose, não haverá mais limite de ocupação ou horário.

Seguindo as mudanças no Plano São Paulo, os parques e unidades de conservação estaduais passam a ficar abertos em horário integral. A lista completa de áreas verdes com visitação liberada e os horários está disponível no site da secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.

Os parques municipais já tiveram seus horários normalizados no dia 24 de julho. Em todos os locais, continua obrigatório o uso de máscara e o respeito à regra de distanciamento social, além de permanecerem interditados os bebedouros. Clique aqui para consultar os horários dos parques.

Em São Bernardo do Campo (ABC), com a queda dos índices da pandemia e o avanço da vacinação, a prefeitura ampliou, desde este domingo (1º), o horário de funcionamento do Parque da Juventude Cidade Maróstica, de segunda a segunda, das 6h às 22h.

No parque, a tirolesa, escalada, rapel e pista mirim, fechados desde o início da pandemia, estarão abertos de terça a domingo, das 9h às 21h. Os demais espaços (street park, half pipe, academia ao ar livre, pista de caminhada, parquinho e espaço pet) já estavam funcionando normalmente.