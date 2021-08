Força-tarefa de SP autua Espaço das Américas por show do cantor Belo com 1.500 pessoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A força-tarefa da Vigilância Sanitária do Estado de SP autuou, na noite deste sábado (31), o Espaço das Américas pela realização de um show com o cantor Belo. Segundo nota do governo do estado, o show reunia 1.500 pessoas e havia aglomeração. Com a operação, o show foi interrompido.

Em um vídeo divulgado pela própria secretaria, é possível ver como o público se aglomerava. Havia pessoas sem máscaras no local, a maioria delas sentada em mesas bem próximas umas das outras.

Segundo a nota da vigilância, a casa, localizada na Barra Funda (zona oeste de São Paulo), descumpriu as medidas sanitárias de prevenção à propagação do coronavírus. O valor da multa não foi divulgado. O Espaço das Américas nega.

"O Espaço das Américas esclarece que realizou ontem, 31, o show do cantor Belo cumprindo todos os protocolos e medidas sanitárias. A casa estava com 1560 pessoas, o show iniciou as 20h30 e finalizou as 22h50 conforme planejado", disse a administração do estabelecimento, via assessoria de imprensa.

Ao contrário do que informou a secretaria, o Espaço das Américas diz que a apresentação não foi interrompida. A casa já havia realizado shows desde a reabertura permitida pelo Plano São Paulo, com a participação de Fábio Jr., no dia 24.

A operação da Vigilância Sanitária Estadual incluiu 31 estabelecimentos comerciais em cinco bairros da capital. Um estabelecimento na Consolação e um no bairro Guarapiranga também foram autuados, desta vez por descumprirem limite de horário de funcionamento do Plano São Paulo.

Outras duas casas noturnas foram autuadas, uma no Itaim, com aglomeração de 257 pessoas, e outra na Água Branca, a Villa Country, com 250 pessoas. O estabelecimento também nega que tenha recebido autuação e que tenha descumprido protocolos contra proliferação da Covid-19.

A reportagem tentou contato com o cantor Belo por telefones informados em canais oficiais do artista mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.