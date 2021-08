Paes apaga Nuzman de foto publicada para elogiar Rebeca Andrade

Na fotografia original, que está no site da Prefeitura do Rio, Nuzman aparece ao lado de Paes, Rebeca e outros ginastas.

O post foi feito em comemoração ao ouro da ginasta Rebeca Andrade na disputa do salto, neste domingo (1º). "Saltando eu não tenho foto. Mas com ela eu tenho! Viva nossa Rebeca Andrade! De ouro!", escreveu Eduardo Paes na publicação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), publicou no Twitter uma foto de 2015, da inauguração do Centro de Treinamento de Ginástica Artística, mas alterou a imagem e retirou Carlos Arthur Nuzman, que era presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil) na época, da fotografia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.