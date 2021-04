Rio flexibiliza restrições no comércio, mas mantém praias fechadas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após duas semanas fechados para atendimento presencial, bares e restaurantes do Rio voltaram a abrir as portas nesta sexta-feira (9). O horário de funcionamento, no entanto, continua restrito até as 21h, como já estabelecia decreto do dia 11 de março. O comércio também voltou a funcionar, com teto de 18h. Outras atividades, como permanência nas praias, continuam proibidas.

A chamada pausa emergencial no município, para evitar o avanço de casos da Covid-19, previu uma série de restrições no comércio, no setor de serviços e de lazer, entre os dias 26 de março e 8 de abril.

As medidas mais restritivas foram flexibilizadas nesta manhã pela prefeitura. Confira abaixo o que pode e o que não pode a partir desta sexta.

Durante o megaferiado no Rio, foi proibida a presença de banhistas na faixa de areia ou grupos de futebol. Foram liberados apenas surfistas e a prática de esportes individuais.

O que pode funcionar

Bares, restaurantes, lanchonetes e quiosques podem ficar abertos até as 21h para atendimento presencial; após esse horário, apenas serviços de entrega.

Clubes podem funcionar entre as 11h e as 21h.

O comércio não essencial fica aberto das 10h às 18h.

Órgãos públicos não essenciais funcionam das 08h às 17h.

O setor de serviços funciona entre as 12h e as 21h.

Museus, bibliotecas, cinemas, teatros, circos, parques de diversão, salas de concerto, pontos turísticos e outras atividades de prestação de serviço funcionam do meio-dia às 21h.

Não pode funcionar:

Comércio ambulante.

Permanência nas praias (exceto para exercício individual).

Prática de esportes coletivos.

Festas e eventos.

Casas de Espetáculo.

Boates.

Feira de antiquários.

Uso de parques e cachoeiras.