Nilton Lins

Príncipe William se encontrará com liderenças indígenas na COP30

Por Folha de São Paulo

06/11/2025 16h00 — em
Variedades



BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O príncipe William vai se encontrar com liderenças indígenas da amazônia na sexta-feira (7), durante o segundo dia da Cúpula de Líderes, em Belém (PA).

Entre os participantes da agenda estão Toya Manchineri, coordenador da Coiab (Coordenação das Organizações dos Povos Indígenas da Amazônia Brasileira), e

Angela Kaxuyana, representante na bacia amazônica.

O herdeiro do trono do Reino Unido anunciou na terça-feira (4), durante passagem pelo Rio de Janeiro, um fundo para proteger lideranças indígenas que atuam na defesa do bioma.

Representante de cerca de 750 mil indígenas em 110 milhões de hectares na amazônia, a Coiab será responsável pela implementação do programa.

