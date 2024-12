Polícia prende primeiro suspeito de envolvimento na morte de delator do PCC em Guarulhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Miliar prendeu um suspeito de ter participado da morte de Antônio Vinícius Gritzbach, delator do PCC morto em um ataque no aeroporto de Guarulhos. O caso completa um mês no domingo (8).

Marcos Henrique Soares, 22, é suspeito de auxiliar na fuga de dois atiradores logo após o crime. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ele foi encontrado em um imóvel em Artur Alvim, na zona leste de São Paulo. No local os policiais apreenderam diversas munições de fuzil calibres 556 e 762.

Ainda de acordo com a pasta, o suspeito seria um dos responsáveis por fornecer telefones celulares para comunicação do grupo.

Além disso, teria ajudado na fuga para o Rio de Janeiro de Kauê do Amaral Coelho, 29, identificado como o olheiro que teria dado o sinal aos atiradores de dentro do aeroporto. A Polícia Civil de São Paulo oferece recompensa de R$ 50 mil para quem tiver informações sobre o paradeiro de Coelho.

Em nota, o advogado Luiz Eduardo Kuntz, diz que não teve acesso aos autos e que o mandado de busca e apreensão não havia sido apresentado. Também afirma que seu cliente é inocente. "Tais materiais [munições de fuzis que a polícia diz ter apreendido] não são de sua propriedade e não estavam em seu poder quando da apreensão ", diz em nota.

A abordagem foi planejada e a ação envolveu 30 policiais e drones. Segundo o coronel Valmor Racorti, comandante dos batalhões de Choque da Polícia Militar, primeiro foram encontradas as munições em um carro.

"De repente ele chegou e se assustou. Foi devidamente abordado", disse o oficial, em entrevista na sede do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), para onde o preso foi levado, no centro de São Paulo, na noite desta sexta.

Na caçamba (baú) da moto de Soares foram encontradas mais munições de fuzil, disse.

De acordo com o oficial, o suspeito ficou em silêncio. "Ficou quieto, nervoso, preocupado e sem saber o que fazer", afirmou.

A primeira informação da prisão foi divulgada pelo governador Tarcísio de Freitas em rede social na tarde desta sexta-feira (6) —em meio a uma crise na imagem da segurança paulista, com a prisão de PMs envolvidos em mortes e agressões.

"Após um trabalho de inteligência, policiais de Rota acabam de prender um dos criminosos envolvidos no assassinato de Vinicius Gritzbach, ocorrido no aeroporto de Guarulhos. Ele foi preso com munições de fuzil e está sendo conduzido ao DHPP", publicou Tarcísio.

De acordo com o defensor, Soares é bacharel em direito e aguarda a segunda fase do exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e trabalha como estagiário em um escritório de direito empresarial.

"Mesmo com uma vida simples e humilde, é o primeiro da família a completar ensino superior."

Segundo Artur José Dian, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, além de Kauê, há um segundo mandado de prisão em aberto, o de um homem que teria fornecido os carros para a quadrilha.

As equipes de investigação afirmam ter imagens do rosto dois homens que desceram de um dos veículo e atiraram contra a vítima. Os policiais mapearam a fuga dos criminosos e encontraram imagens das câmeras de um ônibus usado pela dupla para escapar do local do crime, após abandonar o veículo.

Conforme policiais ouvidos pela reportagem, o ônibus usado pelos criminosos foi colocado à disposição pela empresa para ser submetido a perícia para tentar localizar mais indícios para levar a confirmação da autoria do crime.