PM do Rio prende foragido que havia matado e esquartejado homem por ciúme

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem condenado a 20 anos de prisão por homicídio qualificado, que estava foragido da Justiça, foi preso no sábado (13) por policiais militares em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar do Rio identificou o paradeiro de Anderson Gomes Aleixo, o Tiquinho, após receber informações anônimas repassadas ao Disque Denúncia. Ele estava foragido da Justiça desde 2021, quando recebeu o benefício de visita periódica ao lar e não retornou mais ao presídio.

No local, os policiais militares constataram que o homem de 42 anos mantinha a própria companheira em cárcere privado.

Anderson havia sido preso em 2014 sob a acusação de matar e esquartejar o taxista Francisco de Assis Coelho Neves por ciúme. O assassino era marido de uma amiga de infância da vítima, e não gostou de saber que os dois estavam conversando em uma rede social.

Crime

Anderson armou uma emboscada, fingindo ser a esposa para atrair o taxista para um encontro na residência do casal em Realengo, zona oeste da capital fluminense. Segundo a polícia, o autor do crime obrigou a esposa a receber o amigo no imóvel.

Após entrar no imóvel, Francisco foi morto com marteladas e facadas. Depois do assassinato, Anderson pediu ajuda para se livrar do corpo a um primo, que era traficante de drogas.

Com a ajuda do primo, Anderson levou o corpo do taxista ao banheiro da casa para esquartejá-lo. Em seguida, jogou os restos mortais da vítima em um córrego. Preso em seguida, Anderson confessou ter cometido o crime, segundo a polícia.